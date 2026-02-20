والخميس قال ترامب، إنه يتوقع التوصل إلى حل بشأن إيران في غضون 10 أيام تقريبا، محذرا في الوقت ذاته من تبعات "سيئة" إذا تعذر إبرام اتفاق مع طهران.

وشدد ترامب في كلمة ألقاها أمام "مجلس السلام"، على موقفه تجاه الملف النووي الإيراني، قائلا: "لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وجاءت التصريحات عقب جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف. وركزت الجولة الأخيرة من المناقشات على برنامج إيران النووي، في ظل مساع أميركية مستمرة منذ سنوات لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.