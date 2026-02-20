وفي أغسطس الماضي، ‌التقى ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء حرب أوكرانيا.

وناقش ‌مسؤولون أميركيون وروس عدة ‌صفقات ⁠محتملة في مجال الطاقة على هامش المفاوضات.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن المقترحات التجارية كان ⁠هدفها ‌تشجيع الكرملين على الموافقة على إنهاء حرب أوكرانيا وتخفيف واشنطن العقوبات ⁠على روسيا.

ولا تزال الحرب مستعرة في أوكرانيا بعد 4 ⁠سنوات من اندلاعها.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، التي تحدثت إلى بيتش، وهو من تكساس، إنه وقع اتفاقا مع شركة "نوفاتيك" لتطوير الغاز الطبيعي في ألاسكا.

وقال للصحيفة إن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، ويواجه عقبات ‌كبيرة، بينما رفض الكشف عن التفاصيل المالية.