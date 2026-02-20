تفصيلا، أعلنت القوات الروسية، اليوم الجمعة، أنها دمرت أكثر من 90 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى تحييد ما يصل إلى فصيلين من مشغليها، في مقاطعة تشيرنيهيف، وذلك بضربة دقيقة باستخدام صاروخ "إسكندر".

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن صاروخ إسكندر الروسي دمر تجمعا عسكريا أوكرانيا يضم 90 طائرة مسيرة.

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، قال فاسيلي ميزيفيخ، رئيس المركز الإعلامي لقوات مجموعة "الشمال" الروسية: "في منطقة نيجين، دمرت غارة صاروخية من طراز إسكندر موقعا ومخزنا لطائرات مسيرة هجومية أوكرانية بعيدة المدى، وخسر العدو أكثر من 90 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى ما يصل إلى فصيلتين من مشغليها".

تدمير 149 طائرة مسيرة خلال الليل

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية 149 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مناطق عدة من البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً يوم 19 فبراير إلى الساعة 7:00 صباحًا يوم 20 فبراير الجاري بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 149 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحا الوزارة في البيان أنه تم إسقاط "57 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و28 طائرة فوق البحر الأسود، و24 طائرة فوق بحر آزوف، و20 طائرة فوق جمهورية القرم، و17 طائرة فوق إقليم كراسنودار، وطائرتان فوق مقاطعة روستوف، وطائرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود".