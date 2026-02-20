وجاءت تصريحات ترامب بعد توقيف الأمير السابق للاشتباه في ارتكابه مخالفات أثناء أداء مهام منصبه العام، بسبب علاقته برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وفي حديثه إلى الصحفيين أثناء سفره إلى جورجيا لحضور فعالية، أشاد ترامب بالملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا شقيق أندرو، وقال إنه "سيأتي إلى بلادنا قريبا جدا".

وقال الرئيس الأميركي إن اعتقال أندرو "أمر مخز"، وأضاف: "أعتقد أنه أمر محزن للغاية. أعتقد أنه أمر سيئ للغاية بالنسبة للأسرة الملكية".

وأضاف: "عندما أرى ذلك، إنه أمر محزن للغاية. أن أرى ذلك وأن أرى ما يحدث مع شقيقه الذي من الواضح أنه سيأتي إلى بلادنا قريبا جدا. وهو رجل رائع، الملك، لذلك أعتقد أنه أمر محزن للغاية".

وألقي القبض على أندرو صباح الخميس، لكن أطلق سراحه على ذمة التحقيقات.

ويواجه الأمير السابق، الذي أصبح أول أمير بارز في التاريخ الحديث يتم اعتقاله، اتهاما بمشاركة معلومات حساسة مع إبستين أثناء عمله مبعوثا تجاريا للمملكة المتحدة.

وتم تصوير أندرو وهو متكئ في المقعد الخلفي لمركبة مساء الخميس، أثناء مغادرته مركز شرطة في نورفولك.