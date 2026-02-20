ورفعت اللافتة الزرقاء أمس ​الخميس بين عمودين في إحدى زوايا المقر، تتضمن ‌شعار "لنجعل أميركا آمنة مرة أخرى".

ويتحرك ترامب بقوة منذ ‌عودته إلى ‌البيت الأبيض العام الماضي، لفرض نفوذه على المؤسسات الاتحادية.

ويعيد الرئيس الأميركي تشكيل الهيئات الثقافية والسياسية، من خلال تعيين موالين ‌له وتغيير أسماء مؤسسات ‌بارزة ⁠وتهميش المسؤولين المرتبطين بتحقيقات سابقة، في خطوات يقول منتقدوها إنها تزيل الحدود الفاصلة بين السلطة السياسية والأدوار ⁠الحكومية ‌التي عادة ما تكون مستقلة.

ووضعت لافتات ⁠تحمل صورة ترامب العام الماضي، على ⁠مباني وزارتي العمل والزراعة والمعهد الأميركي للسلام.

وفي ديسمبر الماضي، صوت مجلس إدارة عينه ⁠ترامب لإضافة اسمه لمركز "جون إف كنيدي للفنون المسرحية"، ​كما أضيف اسم ترامب أيضا لمبنى المعهد الأميركي للسلام في واشنطن.

وأحال البيت الأبيض أسئلة تتعلق باللافتة الأحدث إلى وزارة العدل، التي ‌لم ترد حتى الآن على طلب للتعليق.