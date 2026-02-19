وذكرت الهيئة أن الحادث وقع في محافظة همدان أثناء تنفيذ الطائرة مهمة تدريبية ليلية.

وقالت العلاقات العامة للقوات الجوية الإيرانية في بيان نقلته وكالة "إرنا" إن "طائرة تابعة لسلاح الجو تحطمت مساء اليوم (الخميس) أثناء قيامها بمهمة تدريب ليلية في محافظة همدان (غرب).

وأفاد البيان بمقتل أحد الطياريين في الحادث، بينما نجا الطيار الآخر، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب التحطم.