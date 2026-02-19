وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية "د أ ب"، أن جهاز الإنذار انطلق في المبنى بعد الاشتباه في تسرب كمية صغيرة من مادة خطرة.

وعقب ورود التحذير، فرضت الشرطة الحظر على المبنى نشرت السلطات حوالي 80 عنصرا من فرق الإطفاء لتقييم الوضع.

وأوضح متحدث باسم قوات الإطفاء إن فرق الطوارئ موجودة بالفعل في الغرفة التي صدر منها البلاغ، مضيفا أنه تم، في الموقع، إنشاء ما يعرف بنقطة التطهير لضمان سلامة عناصر الطوارئ.

وبخصوص السبب المحتمل لوصول التحذير، أوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء أن السبب قد يكون مادة تنظيف استخدمت بجرعة عالية جدا ما أدى إلى إطلاق إنذار الخطر، لكنه أكد أن الأمر لم يحسم بعد.

ورفعت الشرطة الحظر عن المبنى بعد تحقيق رجال الإطفاء في سبب التحذير.

وأدى التحذير الذي ورد في الصباح الباكر إلى فرض قيود مرورية وتحويل مسارات بعض خطوط الحافلات التي تمر قرب المبنى.