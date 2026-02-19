حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس، من أن بلاده سترد بقوة على إيران إن هاجمتها، بعد أن لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا إلى إمكانية القيام بعمل عسكري ضد طهران.
وقال نتانياهو في خطاب متلفز خلال حفل عسكري "إذا ارتكب علي خامنئي خطأ وهاجمونا، فسيتلقون ردا لا يمكنهم حتى تصوره".
وفي نفس السياق كشف تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، الخميس، أن الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل في حال قررت تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران.
وأكد مسؤولون في إسرائيل أن "الولايات المتحدة لن تقدم على أي عمل عسكري ضد إيران من دون تنسيق أو إخطار مسبق لإسرائيل قبل أيام من وقوعه"، مشددين على أن "أي خطوة من هذا النوع لن تكون مفاجئة لإسرائيل".