قال الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، الخميس، إن "العدالة يجب أن تأخذ مجراها"، وذلك في أول تعليق على اعتقال شقيقه الأمير السابق أندرو.
وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال أندرو، الخميس، للاشتباه في ارتكابه مخالفات خلال توليه منصب المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية.
وجاء في بيان وقعه الملك تشارلز شخصيا: "ما سيلي الآن هو المسار الكامل والعادل، والملائم الذي يجري التحقيق من خلاله في هذه المسألة بالطريقة المناسبة ومن قبل السلطات المختصة".
وأضاف: "في هذا الصدد، وكما قلت من قبل، فإنهم يحظون بدعمنا وتعاوننا الكاملين".
وقال الملك: "دعوني أؤكد بوضوح: العدالة يجب أن تأخذ مجراها".