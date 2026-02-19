وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال أندرو، الخميس، للاشتباه في ارتكابه مخالفات خلال توليه منصب المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية.

وجاء في بيان وقعه الملك تشارلز شخصيا: "ما سيلي الآن هو المسار الكامل والعادل، والملائم الذي يجري التحقيق من خلاله في هذه المسألة بالطريقة المناسبة ومن قبل السلطات المختصة".

وأضاف: "في هذا الصدد، وكما قلت من قبل، فإنهم يحظون بدعمنا وتعاوننا الكاملين".

وقال الملك: "دعوني أؤكد بوضوح: العدالة يجب أن تأخذ مجراها".