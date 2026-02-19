يأتي هذا غداة تحذير من الولايات المتحدة، التي رأت أن هناك "أسبابا عدة" لتوجيه ضربة إلى إيران التي تخوض معها مفاوضات غير مباشرة ترمي إلى التوصل إلى اتفاق.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في مقطع فيديو، إن "أساس الصناعة النووية هو التخصيب. أنتم بحاجة إلى وقود نووي، مهما أردتم القيام به في العملية النووية".

وأضاف أن "البرنامج النووي الإيراني يتقدم وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكن لأي بلد أن يحرم إيران من حق الاستفادة من هذه التكنولوجيا سلميا".

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران، الأربعاء، من أنه سيكون من "الحكمة" التوصل إلى اتفاق، غداة جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة في جنيف، أعلن البلدان عزمهما مواصلتها.

وأطلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هذا التحذير الجديد، بعد إعلان إيران، الأربعاء، أنها تعد إطارا لدفع هذه المفاوضات مع واشنطن، التي استؤنفت في 6 فبراير بوساطة عمانية في العاصمة مسقط.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لندن من التخلي عن قاعدة دييغو غارسيا العسكرية بجزر تشاغوس في المحيط الهندي، معتبرا أنها ستكون حيوية في حال شن هجوم على إيران إذا ما فشلت المفاوضات.

وقالت ليفيت إن "هناك أسبابا وحججا عدة تدعم توجيه ضربة إلى إيران"، مضيفة أنه "سيكون من الحكمة لإيران التوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب".

وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد حذر في وقت سابق من أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي "بطريقة أو بأخرى".

وأفادت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس"، الأربعاء، بأن الجيش الأميركي مستعد لتنفيذ ضربات على إيران اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع، رغم أن الرئيس الأميركي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن ترامب أبلغ بخيارات عسكرية، منها خيار يستهدف "قتل عدد من القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين بهدف إسقاط نظام الحكم".