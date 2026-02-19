وذكرت قناة "جيو" المحلية، أن الانفجار وقع في الطابق الأول مساء الأربعاء، وتسبب في انهيار جزء من المبنى، وأكد مسؤولو الإنقاذ استخدام جميع الموارد المتاحة في عملية البحث.

وقال رئيس الشرطة المحلية رضوان باتيل إن رجال الإنقاذ يبحثون أسفل الأنقاض عن أي ناجين عالقين.

يشار إلى أن حصيلة الضحايا الأولية قدرت بـ13 قتيلا، لكن باتيل قال إنها ارتفعت إلى 16 بعد انتشال 3 جثث أخرى من أسفل الأنقاض.

وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غازي، ربما من أسطوانة أو آلة لشفط الغاز.

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن أسفه وتعازيه لأسر الضحايا، وأصدر أوامره للسلطات بضمان تلقي المصابين أفضل علاج ممكن.

كما طالب باستكمال سريع لعمليات الإنقاذ، وحث حكومة إقليم السند على تطبيق قواعد البناء وفحص سلامة أسطوانات الغاز وإجراء تحقيق للمساعدة في منع وقوع حوادث مماثلة.