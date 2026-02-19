وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرسالة وصلت، الأربعاء، إلى مسجد "لاكيمبا" غربي سيدني، وتضمنت رسما لخنزير وعبارات تهديد تستهدف المسلمين.

وقالت الشرطة إنها أخضعت الرسالة لفحوص جنائية، وأكدت استمرار تكثيف الدوريات الأمنية في محيط دور العبادة، بما في ذلك المسجد، وفي أماكن الفعاليات المرتبطة بشهر رمضان.

وجاءت الواقعة بعد أسابيع من وصول رسالة مشابهة عبر البريد إلى المسجد نفسه، تضمنت رسما لمسلمين داخل مسجد يحترق.

كما سبق أن أعلنت الشرطة في يناير الماضي، اعتقال رجل يبلغ من العمر 70 عاما وجهت إليه تهمة تتعلق برسالة تهديد أخرى استهدفت موظفي المسجد.

وتدير المسجد الجمعية الإسلامية اللبنانية، التي أفادت أنها خاطبت الحكومة لطلب تمويل إضافي لتوفير حراس وكاميرات مراقبة، في ظل المخاوف المتزايدة من استهدافه.

ومن المتوقع أن يستقبل المسجد نحو 5 آلاف مصل يوميا خلال شهر رمضان.

وبحسب المكتب الأسترالي للإحصاء، يشكل المسلمون أكثر من 60 بالمئة من سكان ضاحية لاكيمبا.

وقال بلال الحايك، رئيس بلدية كانتربوري بانكستاون، إن أفراد الجالية المسلمة يشعرون بـ"قلق شديد"، مضيفا أن بعضهم يفكرون في عدم إرسال أبنائهم للصلاة بسبب المخاوف الأمنية.

وندد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بسلسلة التهديدات، واصفا إياها بـ"المشينة"، خصوصا مع حلول شهر رمضان.

وأضاف أن بلاده بحاجة إلى تهدئة الخطاب السياسي، مؤكدا ضرورة التصدي لأي شكل من أشكال الترهيب أو التحريض.

وأشار تقرير حكومي حديث إلى تزايد المشاعر المعادية للمسلمين في أستراليا منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023.