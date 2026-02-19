والأربعاء شارك كيم ‌في فعالية تتعلق بقاذفات صواريخ متعددة من عيار 600 مليمتر.

وقال كيم ‌إن ⁠قاذفات الصواريخ "لا تختلف عمليا عن الصواريخ البالستية عالية الدقة فيما يخص الدقة ⁠والقوة"، موضحا ‌أنها "مناسبة لشن هجوم ⁠خاص، أي لإنجاز مهمة استراتيجية".

وفسرت وكالة أنباء "⁠يونهاب" الكورية الجنوبية ذكر كيم "​لمهمة استراتيجية"، على ⁠أنه إشارة ​لقدرة القاذفات على تنفيذ هجوم نووي.

وقال كيم: "سيعلن المؤتمر التاسع لحزبنا المرحلة التالية من مبادرة الدفاع الذاتي وأهدافه".

وأضاف: "سيتسارع مشروع التحديث المستمر لقدراتنا العسكرية القادرة على ‌التصدي بقوة لأي تهديدات وتحديات من ​قوى خارجية ".