أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ عن "تحديد أهداف جديدة للجيش في وقت لاحق من هذا الشهر"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء المركزية، الخميس.
والأربعاء شارك كيم في فعالية تتعلق بقاذفات صواريخ متعددة من عيار 600 مليمتر.
وقال كيم إن قاذفات الصواريخ "لا تختلف عمليا عن الصواريخ البالستية عالية الدقة فيما يخص الدقة والقوة"، موضحا أنها "مناسبة لشن هجوم خاص، أي لإنجاز مهمة استراتيجية".
وفسرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية ذكر كيم "لمهمة استراتيجية"، على أنه إشارة لقدرة القاذفات على تنفيذ هجوم نووي.
وقال كيم: "سيعلن المؤتمر التاسع لحزبنا المرحلة التالية من مبادرة الدفاع الذاتي وأهدافه".
وأضاف: "سيتسارع مشروع التحديث المستمر لقدراتنا العسكرية القادرة على التصدي بقوة لأي تهديدات وتحديات من قوى خارجية ".