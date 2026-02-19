وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، ردا على سؤال بشأن احتمال عمل عسكري، إن "الرئيس (ترامب) كان دائما واضحا فيما يتعلق بإيران أو أي دولة أخرى في العالم، فالدبلوماسية هي خياره الأول”، مضيفة أنه "من الحكمة جدا أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الرئيس ترامب".

وجاءت التصريحات عقب جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الثلاثاء. وقللت طهران من التوقعات بإحراز تقدم سريع، رغم قول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الطريق نحو اتفاق "قد بدأ".

ونقل مسؤول أميركي أن تقدما تحقق في المحادثات، إلا أن العديد من التفاصيل لا تزال عالقة، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني من المتوقع أن يقدم خلال أسبوعين مقترحات مفصلة تهدف إلى تضييق فجوة الخلافات.

وركزت الجولة الأخيرة من المناقشات على برنامج إيران النووي، في ظل مساع أميركية مستمرة منذ سنوات لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.