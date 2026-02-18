وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على مراسم الإعلان الرسمي عن المنظومة الجديدة الأربعاء، حيث أشاد بها بوصفها "فريدة من نوعها في العالم"، معتبراً أنها "ملائمة لهجوم خاص، أي لإنجاز مهمة استراتيجية".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله إن المنظومة الجديدة تعزز قدرات الردع الاستراتيجي لبلاده، في ظل تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي الكشف عن القاذفة الجديدة في إطار سلسلة تجارب وتسليح أعلنتها بيونغ يانغ خلال الأشهر الماضية، وسط تحذيرات متكررة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من تداعيات تطوير قدرات نووية وصاروخية إضافية لدى الشمال.