وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يصادق المجلس في جلسته التأسيسية الخميس في واشنطن على القواعد المنظمة لعمله، بما في ذلك إمكانية جمع الأموال، وفتح حسابات مصرفية، والعمل بصورة مالية.

وقالت إنه وفقا للوثيقة التي أرسلت إلى الدول التي ستشارك في الاجتماع الأول، فإن تمويل مجلس السلام سيكون "من الدول الأعضاء، ومن دول أخرى، ومنظمات أو مصادر إضافية".

وكشف البيت الأبيض، أن ​الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب سيستضيف الخميس اجتماع مجلس السلام وسيعلن أن أعضاء في المجلس تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار مخصصة للجهود الإنسانية وإعادة البناء في غزة.

وأضاف أن أكثر من 20 دولة ستشارك في اجتماع مجلس السلام الذي سيناقش الجهود الإنسانية وتوفير الأمن في غزة.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن نتنياهو اتخذ قرارا يقضي بأن إسرائيل لن تكون ضمن قائمة الدول التي ستخصص ميزانيات لتمويل تأسيس المجلس.