وقال ترامب في منشور على منصته (تروث سوشال): "إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق فقد يكون من الضروري للولايات المتحدة استخدام قاعدة دييغو غارسيا".

وكان البيت الأبيض قد أوضح، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعود الإيرانيون بمزيد من التفاصيل خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه "تم إحراز بعض التقدم بشأن إيران"، مضيفا: "من الحكمة أن تُبرم إيران اتفاقا".

كما شدد على أن "الدبلوماسية هي خيار ترامب الأول في التعامل مع إيران".