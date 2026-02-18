وبحسب موقع "نتسيف" الإسرائيلي، استند التحليل إلى تصريحات أطلقها المرشد الإيراني علي خامنئي، تزامنت مع وصول حاملتي الطائرات الأمريكيتين USS Abraham Lincoln و USS Gerald R. Ford إلى الشرق الأوسط.

وقال خامنئي في تهديداته لواشنطن: "السلاح القادر على إغراق السفينة أخطر من السفينة نفسها"، مضيفًا أن حاملة الطائرات "خطيرة بالفعل، لكن الأخطر منها هو السلاح الذي يستطيع إغراقها في قاع البحر".

ورأت مصادر إسرائيلية أن الإشارة قد تكون موجهة إلى طوربيد "الحوت"، الذي يُعد أحد أبرز عناصر استراتيجية البحرية الإيرانية في مواجهة التفوق البحري الأمريكي.

ويُعتقد أن "الحوت" نسخة معدلة من الطوربيد الروسي VA-111 Shkval ، ويعمل بتقنية التجويف الفائق، حيث يتحرك داخل فقاعة غازية تقلل الاحتكاك بالماء، ما يمنحه سرعة تصل إلى نحو 360 كيلومترًا في الساعة، أي أكثر من أربعة أضعاف سرعة الطوربيدات التقليدية.

ويعتمد الطوربيد على محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب، ويمكن إطلاقه من غواصات أو سفن سطحية أو حتى منصات بحرية أخرى، ويزود برأس حربية تزن نحو 210 كيلوغرامات من المتفجرات.

بحسب التقييمات الإسرائيلية، فإن سرعة "الحوت" تقلص زمن رد الفعل لدى السفن المستهدفة، ما يصعب عملية التصدي له. غير أن التقرير أشار إلى محدودية مداه، الذي يتراوح بين 10 و50 كيلومترًا، إضافة إلى صعوبات في أنظمة التوجيه بسبب الضوضاء العالية المصاحبة لحركته داخل الفقاعة الغازية.

ويأتي الكشف عن هذا السلاح في سياق تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة حضورها البحري في المنطقة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مباشرة.