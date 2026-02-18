وأعلن رئيس وفد التفاوض الأوكراني رستم عمروف، أن المحادثات مع الروس بوساطة الولايات المتحدة في جنيف أسفرت عن "تقدم".

وقال عمروف لمجموعة صغيرة من الصحفيين في نهاية اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية: "نحن نركز على العمل على الشروط الرئيسية اللازمة لإتمام العملية. هذا العمل المعقد يتطلب موافقة جميع الأطراف ووقتا كافيا. لقد تحقق تقدم، لكن لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل في هذه المرحلة".

في المقابل، قال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، إن المحادثات كانت صعبة لكنها جادة، وإن جولة جديدة من المحادثات ستعقد قريبا.

وأضاف ميدينسكي، أحد كبار مساعدي الكرملين، للصحفيين في جنيف: "استمرت المفاوضات يومين: يوم أمس (الثلاثاء) كان طويلا لأسباب مختلفة، ثم حوالي ساعتين اليوم (الأربعاء)".

وتابع: "كانت المفاوضات صعبة لكنها عملية، وستعقد الجولة التالية قريبا".

وانتهى الثلاثاء اليوم الأول من المباحثات التي تستمر يومين بين أوكرانيا وروسيا بوساطة أميركية في جنيف.

وكانت الوفود الروسية والأوكرانية والأميركية بدأت محادثات مغلقة، عصر الثلاثاء، في فندق إنتركونتيننتال بجنيف، في حين حضر ممثلون عن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا.