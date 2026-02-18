وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها ستعقد محادثات تستمر 3 أيام الأسبوع المقبل في بورت لويس عاصمة موريشيوس، بشأن قاعدة دييغو غارسيا الاستراتيجية على جزر تشاغوس في المحيط الهندي.

وأوضحت أن المحادثات ستتناول "التنفيذ الفعال لترتيبات أمنية للقاعدة لضمان تشغيلها بشكل آمن على المدى الطويل"، مشيرة إلى أنها ستجري أيضا مباحثات مع بريطانيا.

وأضافت: "تؤيد الولايات المتحدة قرار المملكة المتحدة بالمضي قدما في اتفاقها مع موريشيوس بشأن أرخبيل تشاغوس".

وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد توصلت في مايو الماضي، إلى اتفاق لإعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس، المستعمرة البريطانية السابقة، واستئجار أراضي القاعدة الأميركية البريطانية المشتركة على أراضي الأرخبيل لمدة قرن.

واحتفظت بريطانيا بالسيطرة على جزر تشاغوس بعد استقلال موريشيوس عن بريطانيا في ستينيات القرن الماضي، وهجّرت الآلاف من سكانها الذين رفعوا دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض.

ورحب وزير الخارجية ماركو روبيو في البداية باتفاق إعادة الجزر ووصفه بأنه "تاريخي"، لكن ترامب اعتبره لاحقا أنه "عمل في غاية الحماقة"، مشيرا إلى أنه "يظهر لماذا يجب على الولايات المتحدة غزو غرينلاند والاستيلاء عليها" من حليفتها الدنمارك.

ثم تراجع ترامب لاحقا وأعلن قبوله للاتفاق بعد التحدث مع ستارمر.