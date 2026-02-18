وكان جاكسون، وهو قس معمداني، من الوجوه البارزة في النضال من أجل حقوق الأميركيين السود منذ ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في مسيرات الزعيم الراحلمارتن لوثر كينغ جونيور، وأسهم في تعبئة الدعم الشعبي والسياسي لقضايا العدالة والمساواة.

وقالت عائلته: "كان والدنا قائدا خادما، ليس فقط لعائلتنا، بل للمضطهدين والمهمشين والمنسيين في جميع أنحاء العالم"، مؤكدة أنه ألهم الملايين بإيمانه بالعدالة والمساواة.

ونعى عدد من القادة الأميركيين جيسي جاكسون، إذ أشاد الرئيس الأسبق باراك أوباما بدوره في تمهيد الطريق أمام وصول أول رئيس أسود إلى البيت الأبيض، فيما وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "قوة من قوى الطبيعة قل نظيرها".

كما اعتبر الرئيس السابق جو بايدن أن جاكسون "آمن إيمانا راسخا بالمساواة"، بينما وصفته كامالا هاريس بأنه "واحد من أعظم الوطنيين في أميركا".

وكان جاكسون قد أعلن عام 2017 إصابته بمرض باركنسون، ولم تكشف العائلة عن السبب الرسمي للوفاة.

وشكل جاكسون، بخطابه المؤثر وتحركاته السياسية، حضورا بارزا على الساحة الأميركية لأكثر من ستة عقود، كما خاض محاولتين للترشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في ثمانينيات القرن الماضي، في خطوة اعتبرت آنذاك سابقة تاريخية.

ويعد جاكسون من الشخصيات التي واكبت أبرز محطات النضال من أجل العدالة العرقية في الولايات المتحدة، وأسهم في توسيع تمثيل الأميركيين السود في الحياة السياسية والوطنية.