وجاء قرار العزل بأغلبية 75 صوتا، مقابل 24 صوتا رفضت القرار، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

ويعد جيري سابع رئيس يتم عزله في بيرو خلال عشر سنوات. وكان قد تولى رئاسة البرلمان حتى أكتوبر خلفا لدينا بولوارتي، قبل أن يتولى مهام الرئاسة بالوكالة.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان، الأربعاء، رئيسا جديدا له يتولى تلقائيا منصب رئيس الجمهورية بالوكالة حتى 28 يوليو، موعد تنصيب الرئيس الذي سينتخب في أبريل.

ويخضع جيري، البالغ 39 عاماً، لتحقيقين: الأول يتعلق بشبهة التدخل في توظيف تسع نساء ضمن حكومته، والثاني يتصل بجرائم مزعومة على صلة باستغلال السلطة.