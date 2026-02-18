وجاء القرار بعدما طعن محامو المهداوي في إجراءات الترحيل، حيث قدموا مذكرة تفصيلية، الثلاثاء، إلى محكمة استئناف اتحادية في نيويورك كانت تراجع الحكم الذي أفضى إلى الإفراج عنه من احتجاز تابع لسلطات الهجرة في أبريل.

ويشكل الحكم نكسة قانونية لمحاولة ترحيل الطالب، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بشأن حرية التعبير وتعامل السلطات مع المشاركين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأميركية.