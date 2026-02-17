أعلنت شرطة الكابيتول الأميركية، الثلاثاء، توقيف شاب يبلغ من العمر 18 عاماً بعدما ركض باتجاه مبنى الكونغرس في واشنطن وهو يحمل بندقية محشوة بالذخيرة، دون تسجيل أي إصابات أو حوادث.

وقال قائد شرطة الكابيتول مايكل سوليفان إن الشاب وصل بعد الظهر بقليل في سيارة "مرسيدس" بيضاء وركنها قرب المبنى، قبل أن يخرج منها ويركض نحو الكابيتول حاماً السلاح.

وأضاف سوليفان أن عناصر الشرطة أمروا الشاب بإلقاء سلاحه، فاستجاب فورا وتم اعتقاله دون مقاومة.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به كان يرتدي سترة وقفازات عسكرية، كما عثر داخل سيارته على خوذة وقناع واقٍ من الغازات. ولم تتضح بعد دوافعه.

وأكدت الشرطة أن الكونغرس لم يكن في حالة انعقاد وقت الحادث، مشيرة إلى أنها حثت المواطنين على تجنب المنطقة خلال التعامل مع الواقعة.

ويأتي الحادث قبل أيام منخطاب حالة الاتحاد المرتقب للرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس الأسبوع المقبل.