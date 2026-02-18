وألمح فانس إلى أن الولايات المتحدة ما زالت مهتمة بالمسار الدبلوماسي، رغم تهديد ترامب باستخدام القوة ضد إيران إذا لم تلب شروط واشنطن، وعلى رأسها تلك المتصلة ببرنامجها النووي.

وقال فانس: "في بعض الجوانب، سارت الأمور على نحو جيد، وافقوا على اللقاء لاحقاً. لكن في جوانب أخرى، من الواضح أن الرئيس حدد بعض الخطوط الحمر التي ما زال الإيرانيون غير مستعدين للقبول بها ومعالجتها".

وأضاف: "سنواصل العمل على ذلك. لكن بالطبع، الرئيس هو من لديه الصلاحية لتحديد متى تبلغ الدبلوماسية خواتيمها".

وتابع: "نأمل ألا نصل إلى ذلك الحد، لكن إذا حدث ذلك فسيكون القرار للرئيس"، في إشارة إلى خيار العمل العسكري.