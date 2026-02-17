وقال المصدر مشترطا عدم كشف هويته "هذا كل شيء لليوم".

كما كشفت وكالة "تاس" للأنباء: "اختُتمت المحادثات الثلاثية حول أوكرانيا في جنيف بعد 6 ساعات".

وذكر مصدر للوكالة أن الوفود التي تتفاوض بشأن أوكرانيا في جنيف ستقدم تقارير إلى عواصمها حول الوضع الحالي للحوار.

وأشار مصدر غربي إلى أن "محادثات جنيف الثلاثية تناقش قضايا رئيسية وتنازلات كبيرة".

وأبرز: "الأوروبيون ليسوا حاضرين بشكل مباشر في غرفة المفاوضات في جنيف".

وكانت الوفود الروسية الأوكرانية الأميركية بدأت محادثات مغلقة عصرا في فندق إنتركونتيننتال بجنيف، في حين حضر ممثلون عن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوفد الأوكراني وزير الدفاع السابق رستم عمروف إن "المسائل الأمنية والإنسانية مدرجة في جدول الأعمال"، مشيرا إلى أن العمل يجري "بشكل بنّاء" وبعيدا من "التوقعات المفرطة".

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه يتعين عدم توقّع الإعلان عن نتائج اليوم "لأن من المقرّر استئناف العمل غدا".

وتستند المفاوضات إلى خطة أميركية أُعلنت قبل أشهر، وما زالت قضية تقديم كييف تنازلات تتعلق بمساحات من الأراضي مقابل ضمانات أمنية محور النقاشات.