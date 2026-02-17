وأضاف: "هناك تطورات إيجابية مقارنة بالجولة الماضية".

وتابع: "الطرفان سيعملان على نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة ويتبادلانها.. الطرفان لا يزال أمامهما مسائل بحاجة إلى العمل عليها".

وأوضح عراقجي: "هذا لا يعني أننا سنتوصل إلى اتفاق قريبا لكن الطريق بدأ".

وذكرت وكالة "إيسنا" الايرانية أن "الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انتهت بعدما عُقدت في جنيف".

وشارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المفاوضات، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وكشف التلفزيون الإيراني أن أحدث جولة من المفاوضات النووية استغرقت "3 ساعات تقريبا".