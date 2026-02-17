وقال مراسل القناة الذي يغطي الحدث من موقع قريب من المناورات التي بدأت الإثنين: "سيتم إغلاق أجزاء من مضيق هرمز احتراما لمبادئ السلامة والملاحة".

وأشار إلى أن الإغلاق الجزئي سيستمر "بضع ساعات".

وجاءت هذه التدريبات بعد أن نشرت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة في المنطقة، في محاولة للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وسبق أن هدد سياسيون إيرانيون متشددون مرارا بإغلاق المضيق، لا سيما في مراحل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، لكنه لم يُغلق قط.

ويمر عبر المضيق نحو ربع إجمالي النفط المنقول بحرا وخُمس الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفق الوكالة الدولية للطاقة.

وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري، علي رضا تنغسيري إن أي إغلاق كامل لمضيق هرمز رهن بما يقرره قادة البلاد.