وتابع: "طوال 47 عاما لم تستطع الولايات المتحدة إنهاء إيران وهذا اعتراف مهم. وأنا أقول: وأنت أيضا لن تستطيع القيام بذلك".

وأضاف: "يبدو أن رئيس الولايات المتحدة يكرر دائما القول إن جيش بلاده هو الأقوى في العالم. إن أقوى جيش في العالم قد يتلقى أحيانا صفعة تجعله غير قادر على الوقوف من جديد".

وأكمل المرشد الإيراني: "هم يرددون باستمرار أننا أرسلنا حاملة طائرات باتجاه إيران. حسنًا، حاملة الطائرات بطبيعة الحال وسيلة خطيرة، لكن الأخطر منها هو السلاح القادر على إغراقها إلى قاع البحر".

وبدأ المفاوضون الأميركيون والإيرانيون جولة ثانية من المفاوضات، الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في ظل ضغط عسكري أميركي متواصل.

وأفاد المصدر نفسه بأن "محادثات غير مباشرة بدأت بين إيران والولايات المتحدة، يتبادل فيها الجانبان الرسائل".

ويشارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في المفاوضات التي تتوسط فيها سلطنة عمان، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.