وخلال كلمته في مؤتمر للدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، تناول كاتس التحديات المتعلقة بتوريد الأسلحة والاكتفاء الذاتي الدفاعي لإسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الوزارة قررت إطلاق مبادرة طويلة الأمد، تحمل اسم "درع إسرائيل" مؤقتًا، من شأنها إضافة 350 مليار شيكل، أي ما يعادل 95 مليار دولار أميركي، إلى ميزانية الدفاع على مدى العقد المقبل.

وأوضح أن الخطة تستند إلى "ثقة راسخة في القوة الاقتصادية لدولة إسرائيل"، مضيفًا: "لا أمن بدون اقتصاد، ولا اقتصاد بدون أمن".

وتطرق كاتس أيضًا إلى صادرات الدفاع الإسرائيلية، متوقعا زيادة الطلب في ضوء الأحداث الأخيرة، وما وصفه بصورة إسرائيل كدولة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق النصر في الحروب.

وقال: "لا يمكن إنتاج كل شيء، أو ابتكار كل شيء، أو الاستعداد لكل شيء. فالجميع يتنافس على الموارد، بدءا من أبسط الذخائر وصولا إلى أكثر الأنظمة تطورا. والنتيجة هي أنه عندما تخوض حملة عسكرية وتحتاج إلى قذائف دبابات ومدفعية، تجد نفسك في منافسة مع جهات فاعلة أخرى".

وصف كاتس الولايات المتحدة بأنها "حليف عظيم" دعمت إسرائيل خلال ما أسماه صراعاً متعدد الجبهات، لكنه أشار إلى وجود لحظات خلاف كان لها أثرها.

وعلى نطاق أوسع، قال إنه حتى مع وجود رغبة في المساعدة، تواجه الدول قيودا في تخصيص أو تجميد الموارد لأنفسها ولشركائها الآخرين ولإسرائيل.

وأشار أيضاً إلى العقوبات التي فرضتها دول أخرى على قطع الغيار والمكونات، قائلاً إن هذه الخطوات تؤكد ضرورة أن تصنع إسرائيل أكبر قدر ممكن من احتياجاتها بنفسها.

وأضاف كاتس: "يجب أن تكون إسرائيل قادرة دائماً على الدفاع عن نفسها بمفردها ضد أي تهديد".