وسيعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف مفاوضات غير مباشرة في السفارة العمانية.

وتأتي هذه المحادثات بعد أسابيع من التوتر بين واشنطن وطهران، عقب قيام قوات الأمن الإيرانية بقمع موجة احتجاجات في يناير بعنف، قُتل خلالها الآلاف بحسب تقارير.

وردا على ذلك، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيادة الإيرانية بتدخل عسكري، وأرسل حاملة طائرات إلى المنطقة.

وكانت جولة أولى من المحادثات بين ممثلين عن إيران والولايات المتحدة لاحتواء التصعيد قد عقدت في عُمان في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المقرر أن تركز المناقشات الحالية على البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

وتسعى واشنطن منذ سنوات إلى منع الحكومة الإيرانية من امتلاك أسلحة نووية.

وأشارت طهران إلى استعدادها لتقييد برنامجها النووي مقابل رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية القاسية.

غير أن إيران أكدت أنها لن تتفاوض حول قضايا أخرى مثل تقليص ترسانتها الصاروخية أو إنهاء دعمها لجماعات مسلحة.