وقال ترامب للصحافيين الإثنين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "اير فورس وان" خلال توجهه إلى واشنطن: "من الأفضل لأوكرانيا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، وبسرعة".



وكان الرئيس الأوكراني ⁠فولوديمير زيلينسكي قد قال مساء الإثنين إن المخابرات الأوكرانية لديها ما يشير إلى شنّ المزيد ‌من الهجمات الروسية المحتملة على ‌أهداف ‌بقطاع الطاقة.

وذكر ‌زيلينسكي، في خطابه ⁠المسائي عبر الفيديو أن مثل تلك الضربات على ‌أهداف ‌بقطاع الطاقة، تجعل من ‌الصعب التوصل ‌إلى ⁠اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع ⁠سنوات.

وأكد زيلينسكي أن الوفد الأوكراني وصل بالفعل إلى جنيف من أجل المفاوضات، لكنه اتهم موسكو بعدم الرغبة في تقديم تنازلات، حيث قال إن "روسيا ترفض كل شيء، وتواصل هجماتها على خطوط الجبهة وغاراتها الجوية على مدننا وإمدادات الطاقة".

ودفع زيلينسكي بأنه يجب إجبار الكرملين على صنع السلام بفرض عقوبات جديدة، بينما حثّ الحلفاء الغربيين على توفير أسلحة مضادة للطائرات.

وشدد زيلينسكي على أنه "من الضروري أن يتم تنفيذ ما بحثناه مع شركائنا في ميونيخ على الفور"، مشيرا إلى أن التأخير لا يؤدي إلا إلى زيادة الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية.

ونقلت وكالات ⁠أنباء روسية عن ​مصادر في قطاع الطيران قولها إن الوفد الروسي غادر متوجها إلى جنيف برئاسة فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرّح ​دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين بأن "الهدف هذه المرة هو مناقشة عدد أكبر من القضايا، من بينها القضايا الرئيسية. وتتعلق القضايا الرئيسية بالتنازل عن الأراضي وكل ما يتصل بالمطالب التي طرحناها".