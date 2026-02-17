وأضاف ترامب للصحفيين ‌على متن طائرة الرئاسة الأميركية: "سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة. ستكون بالغة ‌الأهمية".

وأكد ترامب أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.

وتابع قائلا إن إيران سعت إلى مفاوضات صعبة، لكنها تعلّمت عواقب هذا الموقف المتشدد الصيف الماضي عندما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية ⁠إيرانية.

وأشار ترامب إلى ‌أن الإيرانيين لديهم هذه المرة دافع للتفاوض، قائلا "⁠لا أعتقد أنهم يريدون (تحمل) عواقب عدم إبرام ⁠اتفاق".

ويتصاعد التوتر ‌قبيل المحادثات، مع نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط.

وصرّح مسؤولون أميركيون لرويترز بأن الجيش يستعد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية مطولة إذا لم تنجح المحادثات.

وقبل انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في قصف مواقع نووية إيرانية في يونيو، كانت ⁠المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة قد تعثرت بسبب مطالبة واشنطن لطهران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة مسارا قد يقود إلى امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وأجرت المنظمة المعنية بالدفاع المدني في إيران الإثنين تدريبا على الدفاع لصدّ هجوم بأسلحة كيميائية ‌في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة للطاقة لتعزيز الجاهزية للتعامل مع وقائع محتملة باستخدام مواد كيميائية في جنوب إيران.

وفي وقت سابق من الإثنين، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إنه "سيكون من الصعب إبرام اتفاق مع إيران".

وأوضح روبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست: "لقد قلتها البارحة وأعيدها اليوم، الاتفاق مع إيران صعب. يجب أن نفهم أن إيران يتم تسييرها واتخاذ القرارات فيها من قبل رجال دين متشددين"، مؤكدا أنهم يتخذون قراراتهم بناء على توجهات "أيديولوجية" وليس جيوسياسية.

وشدد قائلا: "أعتقد أن هناك فرصة من أجل التوصل دبلوماسيا إلى اتفاق يتناول الأمور التي نشعر بالقلق حيالها، سنكون منفتحين للغاية على ذلك ومرحبين به"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأشار روبيو إلى أن بلاده ستحاول إبرام اتفاق رغم هذه الصعوبات، مؤكدا أن هذا ما يسعى إليه ترامب.

وأكد البيت الأبيض أن مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيقودان الوفد الأميركي المشارك في المحادثات.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عبر منصة "إكس"، عقب وصوله إلى جنيف الأحد، إنه "يسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف"، مؤكدا أن "الأمر غير المطروح على الطاولة هو الخضوع أمام التهديدات".