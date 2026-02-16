وذكر المصدر: "انطلقت اليوم المناورات المركبة والمكثفة والهادفة تحت اسم "التحكم الذكي في مضيق هرمز"، والتي تنفذها القوات البحرية التابعة للحرس بإشراف ومتابعة ميدانية من القيادة العامة للحرس الثوري بقيادة اللواء محمد باكپور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية".

وأضاف: "تجري مناورات "التحكم الذكب في مضيق هرمز" بمحورية القوات البحرية للحرس الثوري وتحت إشراف ومتابعة ميدانية من القائد العام للحرس الثوري".

وتابع: "تتضمن الأهداف الرئيسية لهذه المناورات تقييم جاهزية الوحدات المشاركة، واستعراض سيناريوهات مواجهة التهديدات المحتملة، والاستفادة الذكية من المزايا الجيوسياسية الإيرانية".

وختمت "فارس" بالقول: "تتركز التدريبات المعلوماتية والعملياتية للوحدات المشاركة في هذه المناورات على التصدي السريع والحاسم والشامل من قبل قوات الحرس الثوري العملياتية للمخططات المعادية للأمن في البحر".

وتأتي هذه المناورات في الوقت الذي تستعد فيه إيران لإجراء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، الثلاثاء في جنيف.

واستأنفت الدولتان المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر لحل النزاع المستمر منذ عقود بشأن برنامج طهران النووي وتجنب مواجهة عسكرية جديدة.