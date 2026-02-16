وأعلنت شرطة مقاطعة فاليه على "إكس": "انحراف قطار في الساعة 7:00 (6:00 ت غ) مع وقوع جرحى على الأرجح".

وأضافت: "هناك عملية جارية، المزيد من المعلومات لاحقا".

هذا وأفادت شركة السكك الحديد أن حركة القطارات "توقفت بين غوبنستاين وبريغ" بسبب انهيار ثلجي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن القطار كان على متنه نحو 80 شخصا عندما خرج عن مساره.

وأوضحت: "غادر القطار مدينة سبيز في تمام الساعة 6:12 صباحا، وكان متجها نحو بريغ عندما خرج عن مساره حوالي الساعة 7 صباحا".

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من انهيار ثلجي آخر ضرب المنطقة، مما أدى إلى عزلها مؤقتا عن العالم الخارجي.