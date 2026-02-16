ووفق التقارير، أظهرت نتائج الاستجواب الذي أجرته أجهزة الأمن، بينها جهاز الشاباك، أن المشتبه به كان على اتصال بمصدر أجنبي، رجّحت الجهات الأمنية أنه عنصر استخباراتي إيراني، مشيرة إلى أنه تلقى مبالغ مالية مقابل تنفيذ مهام مختلفة، من بينها جمع معلومات وصفت بأنها تمسّ أمن الدولة.

وذكرت المصادر أن الجهاز الأمني صنّف الجهة التي تواصل معها المتهم على أنها "مصدر استخباراتي إيراني"، في حين لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية رسمية بشأن طبيعة المعلومات التي جُمعت أو المدة الزمنية للنشاط المنسوب إليه.

وتفاقمت ظاهرة التجسس بين إيران وإسرائيل خلال العامين الماضيين.

ودفع تزايد أعداد العملاء الإيرانيين إسرائيل إلى افتتاح جناح جديد لهم بسجن دامون في حيفا، بينما لم تتم إدانة سوى جاسوس واحد من بين المتهمين حتى الآن، إذ لا تزال معظم القضايا منظورة أمام القضاء.