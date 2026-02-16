وأضافت الصحيفة أن الشرطة أرسلت مختصين جنائيين إلى مكتب نتنياهو ومختبرا جنائيا متنقلا مع محققين لفحص الطرد.

وذكرت التقارير أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا في محيط المكتب، فيما باشرت الشرطة والجهات المختصة تحقيقًا لتحديد ما إذا كان الحادث يشكل محاولة استهداف مباشرة للمقر الرسمي أو لشخص رئيس الوزراء.

ولم تصدر حتى الآن نتائج الفحص الفني للطرد المشبوه، كما لم تعلن السلطات عن وقوع إصابات.

اضطرابات بني براك

ويأتي الحادث بالتزامن مع أعمال شغب اندلعت مساء الأحد في مدينة بني براك، حيث ألقت الشرطة القبض على 26 شخصًا، فيما أُصيب 5 من عناصرها بجروح، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

واندلعت الاضطرابات بعدما حاول مستوطنون يهود منع اعتقال جنود متشددين فرّوا من الخدمة العسكرية، ما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن.

وأفادت التقارير بأن المتظاهرين أغلقوا طرقًا رئيسية، وألقوا مقذوفات على عناصر الشرطة، وأضرموا النار في حاويات نفايات، كما حاولوا إلحاق أضرار بمركبات مارة في شارع غابوتنسكي.