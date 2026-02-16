وقال بهلوي، المعارض المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي دعا مرارا في الأيام الأخيرة إلى التعبئة ضد النظام في طهران: "آمل أن يدرك الرئيس (ترامب) إلى أي حدّ يمكن لتدخل عاجل أن ينقذ أرواحا ويساعدنا في وضع حد لهذا النظام غير المرغوب فيه".

وأضاف أن "المطلب الأول للإيرانيين، في البلاد وخارجها، هو المساعدة"، موضحا أن "التدخل هو تدخل إنساني يرمي إلى إنقاذ أرواح سيستمر إزهاقها ما لم يحدث ذلك".

ويلوّح الرئيس الأميركي بتدخّل عسكري في إيران لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى حل تفاوضي منذ حملة قمع للتظاهرات أسفرت عن آلاف القتلى في يناير، وفق منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وأعلن ترامب الجمعة أنه أمر بنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها ستصل "قريبا جدا"، وقال إن تغيير نظام الحكم في إيران "هو أفضل ما يمكن أن يحدث".

والأحد، قال بهلوي إنه سيعمد في حال قيادته إيران لمرحلة انتقالية إلى "تحفيز المعارضة الديمقراطية والعلمانية وتوحيد صفوفها، سواء كانت مؤيدة لملكية دستورية أو لجمهورية، بهدف مناقشة هذه القضايا على نحو سليم، والسماح لغالبية الإيرانيين بأن يقرروا مستقبل إيران في عملية ديمقراطية شفافة بالكامل وتحت مراقبة دولية".

وتظاهر السبت مئات الآلاف في ميونيخ وتورونتو وملبورن ولوس أنجلوس تأييدا لتحرّك دولي ضد طهران، وأعرب بهلوي عن "فخره بمواطنيه، في الداخل والخارج، الذين يظهرون وحدة صف" غير مسبوقة.

ومن بين النقاط الشائكة بين الولايات المتحدة وإيران البرنامج النووي الإيراني، إذ تقول الدول الغربية وإسرائيل إن طهران تسعى لحيازة السلاح النووي، لكن السلطات الإيرانية تنفي ذلك متمسّكة بحقها في تطوير برنامج نووي مدني.

وتُعقد الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات الأميركية-الإيرانية في جنيف بوساطة عُمانية.

وكانت طهران وواشنطن استأنفتا مفاوضاتهما في مسقط في السادس من فبراير، بعد أشهر من انهيار المحادثات السابقة إثر شنّ إسرائيل حربا على إيران في يونيو الماضي، استمرت اثني عشر يوما.

وتعليقا على هذه المفاوضات، اعتبر بهلوي أن "النظام (الإيراني) يكسب وقتا بانخراطه في المفاوضات التي لن تفضي إلى أي شيء".