وقالت الوزارة إن المفاعل النووي طورته شركة "فالار أتوميكس"، وأن نقله يأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14301 الصادر عن ترامب.

وستتم عملية نقل المفاعل من قاعدة مارش الجوية الاحتياطية في كاليفورنيا على متن طائرة عسكرية من طراز C-17، إلى قاعدة هيل الجوية في ولاية يوتا.



ومن هناك، ستنقله فرق العمل إلى مركز سان رافائيل لأبحاث الطاقة في مقاطعة إيمري بولاية يوتا لإجراء الاختبارات والتقييمات.

ويوجه الأمر التنفيذي الوكالات الفيدرالية إلى تسريع الابتكار النووي المحلي، ويحدد هدفا يتمثل في الوصول إلى حالة التشغيل الحرجة للمفاعلات النووية على الأراضي الأميركية بحلول 4 يوليو 2026.

ووصف الرئيس التنفيذي لـ"فالار أتوميكس"، إشعيا تايلور، المبادرة بأنها "مشروع مانهاتن الثاني لأميركا"، واضعا إياها ضمن مسعى أوسع لاستعادة ريادة الولايات المتحدة في المجال النووي.

وقد سعى الجيش الأميركي لسنوات إلى تطوير تصاميم مفاعلات صغيرة لتقليل الاعتماد على شبكات الكهرباء التقليدية وتعزيز مرونة الطاقة في المنشآت الاستراتيجية.

وتوفر الأنظمة النووية المتقدمة توليدا مستمرا للطاقة بكثافة عالية، ما يجعلها مناسبة للبنية التحتية المحصنة والتطبيقات الصناعية.

ووصف المسؤولون عملية النقل والاختبار بأنها علامة فارقة في تسريع تطوير المفاعلات محليا في إطار السياسة النووية المعدلة للإدارة.

وفي حال نجاحها، فإن مرحلة الاختبار في ولاية يوتا ستقرّب المشروع من هدف الأهمية الحرجة المحدد في 4 يوليو من هذا العام.