وبعد شهرين، علمت سبي بي سي أن مناقشات داخلية بين مسؤولين كبار في الجيش الأميركي وأجهزة الاستخبارات بدأت تتناول احتمال دعم جولة جديدة من الضربات الإسرائيلية على إيران.

وتركزت المداولات الأميركية ليس على ما إذا كانت إسرائيل قادرة على تنفيذ هجوم، بل على كيفية تقديم الولايات المتحدة الدعم، بما في ذلك تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود جوا، والتعامل مع المسألة الحساسة المتمثلة في تأمين إذن التحليق عبر أجواء الدول الواقعة على المسار المحتمل، بحسب مسؤولين أميركيين آخرين مطلعين على الأمر.

وتزامنت المحادثات الجارية داخل مؤسسات الأمن القومي الأميركية مع استعراض واضح للقوة من جانب واشنطن تجاه إيران.

ومن المنتظر أن تتجه بأن حاملة الطائرات الأميركية الثانية "يو إس إس جيرالد آر. فورد" ومجموعتها من السفن الحربية إلى الشرق الأوسط، لتنضم إلى وجود عسكري أميركي كبير قائم بالفعل. وقال أربعة مسؤولين أميركيين إن مجموعة الحاملة القتالية من المتوقع أن تعيد انتشارها من منطقة البحر الكاريبي، وهي خطوة من شأنها وضع قوة نارية كبيرة في مدى إيران في وقت يشهد توتراً متصاعداً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إدارة ترامب مفاوضاتها مع طهران بشأن برنامجها النووي. فيما يظل رئيس الوزراء الإسرائيلي متشككا علناً في جدوى المسار الدبلوماسي مع إيران، وتوجه إلى واشنطن الأربعاء الماضي لإجراء محادثات مع ترامب. وأصدر نتنياهو عدة بيانات شدد فيها على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن قيوداً على برنامج الصواريخ الباليستية وتمويل الوكلاء الإقليميين، وهي قضايا من شأنها توسيع نطاق أي اتفاق إلى ما يتجاوز البرنامج النووي نفسه.

من جهتها، ألمحت السلطات الإيرانية إلى استعداد مشروط لتقليص بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الصارمة، إلا أنه لم يتضح بعد شكل هذا الطرح، كما أن المحادثات لم تُفضِ حتى الآن إلى أي اتفاق مكتوب.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن تعقدا جولة ثانية من المحادثات النووية في جنيف يوم الثلاثاء، في مسعى للتوصل إلى اتفاق يمنع اندلاع حرب. كما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي ووفده في طريقهم إلى جنيف لإجراء محادثات غير مباشرة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، إنه "أوضح أنه يفضل الدبلوماسية" بشأن إيران، مؤكداً أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يتوجهان "لعقد اجتماعات مهمة" مع إيران.

وأضاف: "سنرى كيف ستؤول الأمور".

وكان ترامب قد تحدث في البيت الأبيض، الجمعة، واعتبر نشر حاملة الطائرات إجراء احترازياً في حال فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ومن خلال تعزيز الوجود البحري في المنطقة، يبدو أن ترامب يسعى إلى تعزيز أوراق الضغط التي يمتلكها في مسار التفاوض.