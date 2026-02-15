ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، عبد الرحيم موسوي، قوله إن تصريحات ترامب "غير مسؤولة"، مشككا في التناقض بين لغة التهديد والدعوة إلى الحوار.

وقال موسوي: "إذا كان ترامب ينوي الحرب، فلماذا يتحدث في الوقت نفسه عن التفاوض؟".

وأضاف: "على ترامب أن يدرك أنه إذا دخل في مواجهة فسيجد نفسه في معركة ستكون عبرة له.. ونتائجها ستجعله يكف عن إطلاق التهديدات في العالم".

وفي سياق متصل، حذر نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني عبر التلفزيون الرسمي من أن أي مغامرة أميركية جديدة ستواجه برد حاسم.

وقال: "الشعب الإيراني لا يريد الحرب لكنه سيرد بقوة على أي مساس بأمنه".

وتابع في رسالة وجهها لترامب: "لا تضعوا الجنود الأمريكيين في مواجهة حرب غير مرغوبة".

والجمعة، قال ترامب إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح وإلا ستحدث "نتائج كارثية". وذكر في تصريحات من البيت الأبيض أن: "المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح، وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم.. وأعتقد أنها ستكون ناجحة" وستؤدي إلى اتفاق.