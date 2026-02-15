وأضاف نقلا عن مصادر مطلعة، أن البيان سيطالب في المرحلة الثانية بعد الهدنة المؤقتة، بالوقف الشامل للصراع الدامي في كافة أنحاء البلاد.

وذكر أنه سيحث بعد ذلك الأطراف المتنازعة على الشروع في حوار سياسي للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، يفضي في نهاية المطاف إلى تشكيل نظام حكم مدني.

كما كشف موفد "سكاي نيوز عربية"، أنه من المرتقب أن يتضمن البيان الختامي دعوات صريحة لتخفيف الأعباء المالية عن القارة الإفريقية، عبر إلغاء الديون أو الاستثمار البديل.

ومن جانب آخر، أوضح أن البيان سيشدد على ضرورة الانخراط في قضايا الاستدامة والأمن المائي، والدعوة إلى تسريع الانخراط في عمليات التحول نحو الطاقة النظيفة وإدارة الموارد المائية.

وتختتم في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا الأحد، أعمال القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، وسط أجندة مثقلة بملفات الأمن والديون وأزمات الموارد الأساسية في القارة.

وتصدرت قضايا الأمن المائي وسلامة أنظمة الصرف الصحي النقاشات، حيث يسعى القادة لضمان استمرارية الإمدادات في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

كما برز ملف الديون في المداولات، في محاولة لإيجاد "حلول ناجعة" للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تكبل النمو في العديد من الدول الأعضاء.

وعلى الصعيد الأمني، بحثت القمة سبل كبح الاضطرابات المتصاعدة في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، وهي الملفات التي باتت تهدد الاستقرار الإقليمي وتستدعي تنسيقا أمنيا أوسع بين العواصم الأفريقية والشركاء الدوليين.