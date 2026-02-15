وتأتي تصريحات روانجي بعد الحديث عن إجراء مفاوضات سيجريها المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع إيران يوم الثلاثاء في جنيف، مع ممثلين عن سلطنة عمان كوسطاء، وفقا لما نقلته رويترز عن مصدر مطلع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر، الجمعة، عن تأييده لإمكانية حدوث تغيير في النظام الإيراني، وأعلن أن "قوة هائلة" ستكون قريبا في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أرسلت فيه وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة.

وتأتي تحركات ترامب العسكرية وتصريحاته الصارمة في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن وطهران إلى إحياء الدبلوماسية بشأن النزاع النووي الطويل الأمد بين طهران والغرب.

وردا على سؤال عما إذا كان يريد تغيير النظام في إيران، أجاب ترامب "يبدو أن ذلك سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث". ورفض الكشف عمن يريد أن يتولى الحكم في إيران، لكنه قال "هناك أشخاص".

وتريد واشنطن أن تشمل المحادثات النووية مع إيران أيضا الصواريخ الباليستية للبلاد، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة، ومعاملة الشعب الإيراني.

وقالت إيران إنها مستعدة لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها استبعدت ربط هذه القضية بالصواريخ.

وهدد ترامب بشن ضربات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، في حين تعهدت طهران بالرد، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا مع قيام الولايات المتحدة بحشد قواتها في الشرق الأوسط.