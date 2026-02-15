وأعلنت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء يوم 14 فبراير إلى الساعة 7:00 صباحاً يوم 15 فبراير، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأردفت الوزارة: "تم تدمير الطائرات فوق بحر آزوف، وأراضي إقليم كراسنودار وجمهورية القرم، ومقاطعتي كورسك، وستافروبول، وفوق البحر الأسود".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 20 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 13 طائرة فوق جمهورية القرم، وطائرتان فوق مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات أستراخان وبريانسك وكورسك وليبيتسك وموسكو".

من ناحية ثانية، قالت الوزارة إن الجيش الروسي استهدف، السبت، منشآت الطاقة والنقل الداعمة لعمليات القوات الأوكرانية.

وأصدرت الوزارة بيانا ذكرت فيه أن "الطائرات العملياتية والمسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات الروسية، ألحقت أضرارًا بمنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وقاعدة مركزية للصواريخ والمدفعية ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة".

وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 155 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "سبارتان"، و5 مركبات مدرعة، كما تم تدمير 16 سيارة ومدفعا ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة و3 مستودعات إمداد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الجنوب الروسية".