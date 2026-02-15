ووفقا لتقرير أكسيوس، فإن البنتاغون يضغط على 4 شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي للسماح للجيش باستخدام أدواتها "لجميع الأغراض القانونية"، بما في ذلك في مجالات تطوير الأسلحة وجمع المعلومات المخابراتية والعمليات الميدانية، لكن أنثروبك لم توافق على هذه الشروط، وأصاب الاستياء البنتاغون بعد أشهر من المفاوضات.

ومن بين الشركات الأخرى أوبن إيه آي وغوغل وإكس إيه آي.

وقال متحدث باسم أنثروبك إن الشركة لم تناقش استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود"، الخاص بها، في عمليات محددة مع البنتاغون.

وأضاف المتحدث أن المحادثات مع الحكومة الأميركية ركزت حتى الآن على مجموعة محددة من الأسئلة المتعلقة بسياسة الاستخدام، بما في ذلك القيود الصارمة حول الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل والمراقبة الداخلية الجماعية، والتي لا علاقة لأي منها بالعمليات الحالية.

وتصرّ أنثروبك على إبقاء مجالين محظورين، هما المراقبة الجماعية للأميركيين والأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، وفقا لأكسيوس.

غير أن مسؤولا رفيع المستوى في الإدارة الأميركية، اعتبر أن هناك منطقة رمادية واسعة حول ما يندرج وما لا يندرج ضمن هذه الفئات، وأنه من غير العملي أن يضطر البنتاغون إلى التفاوض مع أنثروبك بشأن كل حالة استخدام على حدة، أو أن يقوم "كلود" فجأةً بحظر بعض التطبيقات.

وقال مسؤول: "كل الخيارات مطروحة"، بما في ذلك تقليص الشراكة مع شركة أنثروبك أو إنهائها تماما. وأضاف: "لكن لا بد من إيجاد بديل منظم لهم، إذا رأينا أن هذا هو الحل الأمثل".

وقال متحدث باسم شركة أنثروبك إن الشركة لا تزال "ملتزمة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الأمن القومي الأميركي".

ولم يرد البنتاغون حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.

ويوم الجمعة، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" من أنثروبك استخدم في عملية الجيش الأميركي للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، إذ تم نشر "كلود" عبر شراكة أنثروبك مع شركة البيانات بلانتير.

وأفادت رويترز، يوم الأربعاء، أن البنتاغون يضغط على كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أوبن إيه آي وأنثروبك، لتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على شبكات سرية دون عدد من القيود القياسية التي تفرضها الشركات على المستخدمين.