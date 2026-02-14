جاء ذلك عقب لقاء بين فون دير لاين و سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

و في منشور عبر منصة "إكس" قالت فون دير لاين إنها عقدت "اجتماعا جيد للغاية مع الدكتور سلطان الجابر".

وأضافت: "نثمن انخراط دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة محادثات السلام ودعم إعادة إعمار أوكرانيا."

وأوضحت أنها ناقشت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين الجانبين، مؤكدة الاستعداد للارتقاء بها إلى مستوى جديد، لا سيما من خلال دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة قدماً.

وجاء في المنشور: "ناقشنا أيضاً علاقاتنا الثنائية، ونحن مستعدون للارتقاء بها إلى المستوى التالي، خاصة عبر تعزيز مفاوضات التجارة الحرة."

وختمت بالقول: "لدينا الكثير لنكسبه."