وحذر بيان صادر عن المؤتمر من أن نقص المياه يصبح عاملا مؤججا للصراعات، مشيرا إلى أن انعدام الأمن المائي يؤدي إلى نزوح وهجرة وأزمات إنسانية.

كما سلط البيان الضوء على تعرض أنظمة المياه للخطر بشكل متزايد.

ودعا المؤتمر إلى التعاون المائي، واصفا إياه بـ"أداة فعالة للسلام والدبلوماسية".

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2050، بحسب بيانات الأمم المتحدة ومجلس الطاقة العالمي.