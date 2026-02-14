وأوضح ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض الجمعة: "روسيا تريد التوصل إلى اتفاق وسيتعين على زيلينسكي التحرك، وإلا فإنه سيضيع فرصة رائعة".

وفي حديثه خلال إحدى فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة، رفض زيلينسكي مجددا المطالب الروسية بتسليم منطقة دونباس الشرقية كما طالبت موسكو كشرط للسلام.

وأشار إلى نحو 200 ألف أوكراني ما زالوا يعيشون في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من المنطقة الغنية بالموارد، والتي استولت روسيا على أجزاء واسعة منها منذ بداية الحرب في فبراير 2022.

وقال زيلينسكي في الحدث الذي أقامته صحيفة بوليتيكو: "يجب أن أذهب إليهم، إلى كل شقة، وأطرق وأقول: انظروا، فكرة رائعة. انسوا منزلكم، انسوا كل شيء، أقاربكم، كل شيء، اخرجوا من منزلكم لأن هذه هي الفكرة الرائعة بين الرؤساء الكبار".

وكانت إدارة ترامب تضغط على كييف للموافقة على التخلي عن دونباس، وهو الطلب الذي يرفضه زيلينسكي باستمرار.

من جانبه قال السفير الأميركي في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجمعة، إن روسيا قد لا تكون مستعدة أبدًا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتي شنتها موسكو قبل نحو أربع سنوات.

وصرح السفير ماثيو ويتاكر خلال اجتماع في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أعتقد أن الأوكرانيين مستعدون لإبرام اتفاق معقول الآن، اتفاق عادل في ظل هذه الظروف".

وأضاف: "لكنني ببساطة لست مقتنعًا بأن الروس مستعدون لعقد اتفاق، أو أنهم سيكونون مستعدين لذلك يومًا ما".

وتظهر هذه التصريحات تناقضًا مع ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق حين طالب زيلينسكي بالتحرك للتوصل إلى اتفاق مع روسيا.