ونقل موقع "كان نيوز" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الاعتقاد السائد في إسرائيل أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لا يزال معنيا بإجراء مفاوضات مع إيران، لكنهم يقدرون أيضا أن صبر ترامب آخذ في النفاد.

بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأميركي، من المتوقع أن يصل السيناتور ليندسي غراهام، المقرب من ترامب، إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، ويتبنى غراهام مواقف حازمة مؤيدة لإسقاط النظام في طهران، وقد التقى خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل برئيس الموساد ورئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو، الأحد، اجتماعا أمنيا بشأن إيران، حيث سيقدم فيه آخر المستجدات حول تفاصيل زيارته للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق قال ترامب إن إرسال حاملة الطائرات الثانية إلى الشرق الأوسط تم "تحسبا لعدم نجاحنا في التوصل إلى صفقة".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة الأنباء "أسوشيتد برس" أن أكبر حاملة طائرات في العالم، "جيرالد ر. فورد"، تلقت أوامر بالتوجه من البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط.

كما قيل إن الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وستنضم حاملة الطائرات إلى "أبراهام لينكولن" الموجودة بالفعل في المنطقة، وإلى ثلاث مدمرات صواريخ موجهة وصلت إلى الشرق الأوسط قبل أكثر من أسبوعين.