ولم يستبعد ترامب، الجمعة، فكرة تغيير النظام في إيران، إذ قال لصحفيين: "يبدو أن ذلك سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث".

جاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن محادثاتها مع طهران، تزامنا مع تكثيف وجودها العسكري في المنطقة.

كان ترامب قد قال في وقت سابق، الجمعة، إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح، وإلا ستحدث "نتائج كارثية".

وفي تصريحات من البيت الأبيض، صرح ترامب: "المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح، وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم.. وأعتقد أنها ستكون ناجحة"، وستؤدي إلى اتفاق.

كما أوضح أن حاملة الطائرات الأميركية الثانية ستغادر قريبا إلى الشرق الأوسط، مشيرا إلى وجود حاملة أخرى أميركية بالفعل في المنطقة، وقال ردا على سؤال: "في حال لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران، فسنحتاج إليها.. وإذا توصلنا إلى اتفاق، فقد تغادر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عبر، الخميس، عن أمله في أن تسهم جهود ترامب في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب أي تحرك عسكري.

وقال نتنياهو، قبل مغادرته واشنطن، إنه عبّر خلال اجتماعه مع ترامب عن "شكوك عامة"، وإنه في حالة التوصل إلى اتفاق، يجب أن يشمل العناصر بالغة الأهمية لإسرائيل.

وأضاف أن هذه العناصر تشمل البرنامج النووي لإيران وصواريخها الباليستية والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.